Bom Juá ganha posto de saúde

Localizada na praça Eunápolis de Queiroz, uma unidade municipal de saúde da família foi entregue nesta quarta-feira, 16, após passar por ampliação e aparelhamento para prestar atendimento à população do distrito sanitário de São Caetano e Valéria.

A entrega do equipamento, que contou com a presença do prefeito ACM Neto e do secretário municipal da Saúde, José Antônio Rodrigues Alves, possibilitará, segundo os gestores, um incremento de aproximadamente 300% na cobertura de atenção básica na região, saltando de 13% para cerca de 57% da população da localidade assistida.

“Em 2013, a construção dessa unidade foi um dos principais pedidos feitos pelos moradores. Na verdade, não tínhamos um posto de saúde aqui. Era apenas uma associação, que funcionava em uma área extremamente depreciada, onde não havia condição alguma para manutenção de qualquer atividade de saúde”, lembrou o secretário.

O posto, no fim de linha do bairro, tem capacidade de atender cerca de 650 pessoas da comunidade e adjacências, com equipes multidisciplinares da área de clínica-geral, enfermagem e odontologia.

Também está prevista a realização de visitas domiciliares diariamente pelos agentes comunitários de saúde.

O prefeito disse que esteve na localidade no início do mandato e garantiu que entregaria um posto de saúde. “Hoje, estamos resgatando mais um compromisso firmado com a comunidade”, afirmou ACM Neto.

