Bolsa Família Móvel volta a atender em São Tomé de Paripe

Moradores de São Tomé de Paripe e regiões do entorno contarão com os serviços do Bolsa Família Móvel nesta quarta-feira, 25, das 9h às 16h, no Restaurante Prato Popular (Rua Santa Filomena, s/n). Essa é a segunda vez nesse ano que o serviço itinerante fará atendimento no bairro em razão da grande demanda e procura por parte dos moradores.

Durante todo o dia, as famílias poderão fazer atualizações de benefícios, inclusões no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e esclarecer dúvidas com as representantes da Coordenadoria de Gestão de Benefícios da secretaria.

O responsável deve levar RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho (caso assinada levar contracheque) e comprovante de residência (recibo de água, luz, telefone ou correspondência recebida pelo Correio). Para as demais pessoas da casa, é necessário apresentar carteira de identidade e título de eleitor para maiores de 18 anos; carteira de identidade e/ou certidão de nascimento para menores de 18 anos; e carteira de trabalho (para todos os maiores que possuam e, caso assinada, levar contracheque).

Em caso de falecimento de algum dos dependentes, será exigida certidão de óbito. É preciso também levar o cartão de vacinação atualizado das crianças menores de seis anos, das pessoas de até 18 anos, e o atestado de frequência escolar. Quem já tem algum benefício deve levar o cartão, e para os maiores de 60 anos interessados na Carteira do Idoso, é preciso ainda entregar uma foto 3x4 para confecção do documento.

