Bolsa Família Móvel visita 3 bairros a partir desta quarta

Moradores dos bairros Dois de Julho, Engenho Velho de Brotas e Fazenda Grande do Retiro serão beneficiados com os serviços gratuitos do Bolsa Família Móvel, que visitará as regiões a partir desta quarta-feira, 10.

No bairro do Dois de Julho, o atendimento será das 9h às 11h30, na Unidade de Acolhimento Institucional 2 de Julho. No bairro de Fazenda Grande do Retiro, o atendimento será das 9h às 16h, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Já no período da tarde, das 13h às 16h, o atendimento será no bairro do Engenho Velho de Brotas, na sede da Fundação Cidade Mãe.

Na quinta-feira, 11, o atendimento será das 9h às 16h, no CRAS Fazenda Grande do Retiro. Já na sexta-feira, 12, o atendimento será feito das 9h às 15h30, no bairro de Fazenda Coutos III e bairros vizinhos.

Em Fazenda Coutos III, o Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-obra (SIMM) estará disponível para realização e atualização do Cadastro Único (Cadúnico) ou para esclarecer dúvidas.

