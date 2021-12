Bolsa Família Móvel oferece serviços em Gravatá

Os moradores de Gravatá, no Centro de Salvador, irão contar com os serviços do Bolsa Família Móvel, a partir desta segunda-feira, 4. Além do cadastro para o Programa Bolsa Família, o público da região também também pode ter acesso a outros serviços de inserção social, como as vagas de emprego do Serviço de Intermediação de Mão de Obra (SIMM).

O Bolsa Família Móvel, serviço recém-criado pela Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), deve permanecer na região de Gravatá até o final desta semana. O serviço já esteve nos bairros da Paz e Pernambués.

A região do Gravatá, que contará com o serviço móvel do Bolsa Família, é também conhecida como Cracolândia, por abrigar muitos usuários de crack.

