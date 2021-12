Bolsa Família Móvel atende Sussuarana e Pau da Lima

O Bolsa Família Móvel está nos bairros de Sussuarana, no Loteamento Nascente do Sol, na Avenida Gal Costa e Pau da Lima, no Conjunto ACM, na Igreja Monte Hermon realizando atendimentos, atualizações e inclusões cadastrais de beneficiários do programa nesta quinta-feira, 3, das 9h às 16h.

Os interessados em resolver pendências devem comparecer aos locais de atendimento nos bairros com os seguintes documentos: RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho (caso esteja assinada, levar contracheque) e comprovante de residência (responsável legal). Os beneficiários maiores de 18 anos devem levar a carteira de identidade, título de eleitor e atestado de frequência escolar. Os menores de idade têm de apresentar a carteira de identidade e/ou certidão de nascimento e carteira de trabalho (caso esteja assinada, levar contracheque). Para os menores de até seis anos é necessário apresentar o cartão de vacinação atualizado.

Quem já tem algum benefício deve levar o cartão. No caso dos idosos, além do cartão devem levar uma foto 3x4 para carteira do idoso. Em caso de falecimento de algum dos dependentes, levar certidão de óbito.

