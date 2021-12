Bolsa Família Móvel atende o bairro do Lobato nesta sexta

O Bolsa Família Móvel vai atender os moradores do bairro do Lobato e entorno nesta sexta-feira, 15, das 9 às 16 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Salvador (Adesal), situada na Rua Voluntários da Pátria, nº 100, próximo ao viaduto do Lobato.

O atendimento será para retirada de dúvidas, atualizações e inclusões cadastrais de beneficiários no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadúnico). Os interessados devem comparecer ao local portando o original dos seguintes documentos: Responsável Legal: RG, CPF e Título de Eleitor; Carteira de Trabalho (caso assinada, levar contracheque); Comprovante de residência - obrigatório (pode ser recibo de água, luz, telefone, ou correspondência recebida pelo correio);

As demais pessoas da casa devem apresentar os seguintes documentos: Carteira de identidade e Título de eleitor para maiores de 18 anos; Carteira de identidade e/ou certidão de nascimento para menores de 18 anos; Carteira de Trabalho (para todos os maiores que possuam) caso assinada levar contracheque. Em caso de falecimento de algum dos dependentes, levar certidão de óbito. Para os menores de até 6 anos: Cartão de vacinação atualizado. Para pessoas de até 18 anos: atestado de frequência escolar. Quem já tem algum benefício, levar o cartão; e 1 foto 3x4 para carteira do idoso (para maiores de 60 anos).



Após análise do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), o cidadão poderá receber os benefícios do Bolsa Família, Carteira do Idoso, Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros.

adblock ativo