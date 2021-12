Bolsa Família Móvel atende no Nordeste de Amaralina

O caminhão do Bolsa Família Móvel prestará serviços para a comunidade do Nordeste de Amaralina nesta quinta-feira, 23, das 9h às 16h. O atendimento será realizado no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do bairro, no Beco da Cultura, s/n.

Os interessados podem tirar dúvidas sobre os benefícios oferecidos pela Prefeitura e realizar atualização ou inclusão no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Para acesso ao serviço, o responsável legal deve apresentar RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho (caso assinada levar contracheque) e comprovante de residência.

Das demais pessoas da casa, é exigido carteira de identidade e título de eleitor para maiores de 18 anos; carteira de identidade e/ou certidão de nascimento para menores de 18 anos; carteira de trabalho (para todos os maiores que possuam e, caso assinada, levar contracheque). Em caso de falecimento de algum dos dependentes, levar certidão de óbito. Para os menores de até 6 anos deve ser apresentado o cartão de vacinação atualizado e, para pessoas de até 18 anos, o atestado de frequência escolar. Quem já tem algum benefício deve levar o cartão e os maiores de 60 anos interessados na Carteira do Idoso devem levar uma foto 3x4.

adblock ativo