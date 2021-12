Bolsa Família Móvel atende moradores da San Martin

O Bolsa Família Móvel atende na região da Avenida San Martin, em Salvador, até esta quinta-feira, 13. O atendimento é realizado das 9h às 16h, na sede da Sociedade em Ação Horto Calafate.

No local, os moradores podem tirar dúvidas, fazer inclusão e atualização cadastral nos programas sociais do Governo Federal, a exemplo do Bolsa Família.

Os interessados devem levar RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho e comprovante de residência. Se a carteira de trabalho estiver assinada, é preciso apresentar também contracheque.

O Bolsa Família Móvel foi implantado em janeiro de 2013 e, conforme a Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), já visitou 140 comunidades e beneficiou 7.221 famílias.

