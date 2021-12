Bolsa Família Móvel atende até quarta em Marechal Rondon

O Bolsa Família Móvel atende desde a última segunda-feira, 20, das 9h às 16h, no final de linha de Marechal Rondon. O serviço permanece até esta quarta-feira, 22, e realiza a busca ativa das famílias com perfil no cadastro único, tira dúvidas e faz atualizações e inclusões cadastrais de beneficiários.

Desde quando foi lançado, em 2013, já foram atendidas 427 comunidades pelo Bolsa Família Móvel, resultando em 7.755 atualizações cadastrais e 8.990 novos cadastros.

Os interessados em obter atendimento devem comparecer ao local, levando o original dos documentos. Responsável legal deve estar com RG, CPF, Título de Eleitor, Carteira de Trabalho (caso assinada, levar contracheque) e comprovante de residência.

Em caso de falecimento de algum dos dependentes, devem comparecer com a certidão de óbito. Para os menores de 6 anos, levar cartão de vacinação atualizado. Para pessoas de até 18 anos, levar atestado de frequência escolar. Quem já possui algum benefício, levar o cartão e 1 foto 3x4 para carteira do idoso (para maiores de 60 anos).

