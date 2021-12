Bolsa Família convoca beneficiários até dia 27

Beneficiários do Bolsa Família em Salvador devem comparecer aos postos de saúde da rede municipal para realizar o acompanhamento da saúde, condicionante para manutenção do benefício. O prazo termina no dia 27 deste mês.

Devido à baixa adesão do procedimento, a prefeitura municipal, através da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), convocou os beneficiários por carta. Até o momento, apenas 25.282 das 140.282 famílias já fizeram o acompanhamento da saúde.

"Além das cartas, os beneficiários também recebem alertas no extrato emitido no momento do saque que fazem na Caixa, e são informados permanentemente pela imprensa e pelos líderes comunitários sobre a necessidade de realizar o acompanhamento da saúde", afirmou o secretário Henrique Trindade.

Devem comparecer aos postos de saúde da rede municipal beneficiários que tenham entre os seus dependentes crianças com até sete anos de idade, gestantes e mulheres em idade fértil (14 a 44 anos), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. É necessário levar o cartão do Bolsa Família, carteira de identidade, cartão de vacinação das crianças e cartão da gestante (para quem estiver fazendo o pré-natal).

