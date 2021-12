Bolsa Família convoca beneficiário para atualizar cadastro

Os beneficiários do programa Bolsa Família devem fazer a atualização cadastral obrigatória até o dia 12 de dezembro para evitar o bloqueio ou cancelamento do benefício. A atualização precisa ser feita a cada dois anos, mesmo que não tenha ocorrido mudanças dos dados pessoais ou familiar.

Aqueles que devem comparecer aos postos de atendimento, além de serem convocados através de mensagem escrita no extrato emitido no momento do saque do benefício, receberam também cartas através do serviço dos Correios, nos endereços informados no cadastro, desde o mês de outubro.

Para fazer a atualização, os beneficiários devem comparecer a um dos postos de atendimento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, portando os documentos necessários:

Responsável legal: RG, CPF e Título de Eleitor; Carteira de Trabalho; comprovante de residência (pode ser recibo de água, luz, telefone, ou correspondência recebida pelo correio).

Demais pessoas da casa: RG e Título de Eleitor para maiores de 18 anos; RG e/ou Certidão de Nascimento e atestado de frequência escolar para menores de 18 anos; Carteira de Trabalho (para todos os maiores que possuam). Em caso de falecimento de algum dos dependentes, levar certidão de óbito. Para os menores de até seis anos: cartão de vacinação atualizado.

Locais de atendimento: Comércio - Rua Conselheiro Saraiva, nº 28; Boca do Rio - Rua Abelardo de Carvalho, 141, anexo ao colégio Imeja; Núcleo de Atendimento Jurídico - NAJ Shopping Baixa dos Sapateiros (atendimento exclusivo para agendados): Rua J.J. Seabra, nº 111, Baixa dos Sapateiros; Prefeituras-Bairros: Centro, Itapuã, Cidade Baixa, Cajazeiras, Subúrbio - Ilhas; Agências da Coelba: Liberdade, Periperi, Itapuã, Pirajá, Praça da Sé.

