Bolsa Família bloqueia benefícios de 5 mil usuários

A partir deste mês, os cinco mil beneficiários do programa federal Bolsa Família em Salvador que deixaram de atualizar cadastros, em 2014, terão os pagamentos bloqueados.

Para que voltem a receber os recursos e evitem a exclusão definitiva do programa, os beneficiários deverão comparecer a um dos postos de atendimento da Secretaria de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza (Semps) espalhados pela cidade para regularizar o cadastro.

Das 13.300 famílias que necessitavam realizar o recadastramento no ano passado, 8.300 atenderam ao chamado da Semps e do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).

Quem não se recadastrou deve procurar os seguintes postos de atendimento da Semps, de segunda a sexta, das 8h às 16h.

Locais



Há postos no Comércio (rua Conselheiro Saraiva, 28), Boca do Rio (rua Abelardo de Carvalho, 141, anexo ao colégio Imeja) e no Núcleo de Atendimento Jurídico no Shopping Baixa dos Sapateiros, para atendimento exclusivo para agendados (rua J.J. Seabra, 111, Baixa dos Sapateiros).

E também nas sedes das prefeituras-bairro: centro, Itapuã, Cidade Baixa, Cajazeiras, subúrbio, ilhas, e agências da Coelba na Liberdade, Periperi, Itapuã, Pirajá e Praça da Sé.

