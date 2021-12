Bolsa Família: 12,5 mil terão benefício bloqueado na capital

Dos 32 mil beneficiários do Bolsa Família em Salvador que deveriam realizar a atualização cadastral obrigatória, cerca de 12.500 deixaram de fazê-lo e terão o benefício bloqueado em janeiro. A informação é da assessoria de comunicação da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps).

O atendimento aos que deixaram de comparecer até esta sexta-feira, 13, será retomado quarta-feira, 18, para regularização de dados e recebimento dos meses de janeiro e fevereiro.

Mas quem não comparecer até 14 de fevereiro terá o benefício definitivamente cancelado, pelo Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), a partir de março de 2014.

O último dia do recadastramento na capital baiana foi marcado por longas filas e tumulto. A reportagem de A TARDE percorreu os principais postos do programa e presenciou muita confusão.

No Núcleo de Atendimento Jurídico (NAJ), na Baixa dos Sapateiros, segundo os beneficiários, desconhecidos se aproveitaram da situação e venderam lugares na fila por R$ 10, o que causou uma grande agitação.

Em outro momento, um protesto da população devido à falta de senhas fechou parte da via adjacente ao posto, temporariamente.

Houve também reclamações quanto à entrega tardia das cartas do MDS. "Recebi a correspondência na quinta-feira. Então, vim correndo na mesma hora. Cheguei aqui às 21h. É uma humilhação, um desrespeito com as pessoas", protestou Jucilene Amorim, 35 anos.

Como a fila dobrava na esquina do prédio do Centro de Informação e Assistência Social (Cias), no Comércio, as senhas eram ditadas do alto do primeiro andar do edifício.

Revolta

Além da demora, a falta de fila prioritária e para acesso aos sanitários causou revolta de beneficiários no local. "Cheguei às 4h30 e, até agora, não fui atendida. Tinha que ter mais postos para a população realizar o recadastro. Tenho problemas no coração, não queria passar por isso", afirmou a dona de casa Sônia Maria, 49 anos.

Quem foi ao Instituto de Previdência do Salvador (Previs), na avenida Joana Angélica, também enfrentou uma longa fila. Um aviso na parede, informando aos beneficiários que o atendimento seria até às 15h, tirou o sossego de quem estava à espera do atendimento.

"Não sei se vale a pena ficar numa fila dessa para ganhar R$ 70. Estou aqui desde às 7h. Cadê o reajuste que Dilma prometeu?", questionou Jeisiane Cerqueira, 28.

Otimismo

Apesar das longas filas nos postos, a subsecretária da Semps, Tatiane Matos, destaca os ótimos índices de recadastramento deste ano.

"Em 2012, mais de 30 mil pessoas tiveram o benefício bloqueado por não atualizarem o cadastro. Em 2013, este número caiu para pouco mais de 12 mil. Em termos percentuais, Salvador é a grande cidade do Brasil que obteve o melhor índice", afirmou a subsecretária.

