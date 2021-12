Boletos do IPTU 2019 já estão disponíveis na internet

Já podem ser emitidos os boletos da única ou primeira parcelas para os contribuintes de Salvador que pretendem se antecipar e efetuar o pagamento do IPTU (Imposto predial e Territorial Urbano) 2019. O documento pode ser obtido no site da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) e também chegarão nos endereços a partir do dia 15 de janeiro, no caso dos isentos, até o final de janeiro.

Os vencimentos acontecem entre os dias 1º e 28 de fevereiro, de acordo com a escolha de cada contribuinte. O IPTU de Salvador não sofreu aumento e foi corrigido apenas pelo IPCA do ano anterior: 3,84%.

Quem optar pelo pagamento à vista terá 10% de desconto sobre o valor da taxa do lixo (TRSD) e 7% sobre o IPTU. Salvador tem cerca de 250 mil imóveis residenciais isentos e é uma das capitais com maior número de isenções, o que confirma a política social da atual gestão.

O valor da isenção do imposto foi reajustado e passará a contemplar imóveis residenciais de até R$ 99 mil.

adblock ativo