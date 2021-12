Boletim: Codesal registra 73 solicitações de emergência nesta terça

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou 73 solicitações de emergência, nas primeiras horas desta terça-feira, 10, em função da forte chuva que atinge a capital baiana desde a madrugada.

De acordo com o último boletim do órgão, entre os registros, estão: alagamento de imóvel, árvore caída, árvore ameaçando cair, ameaça de desabamento, ameaça de deslizamento, infiltração e deslizamento de terra. A Codesal atende 24h pelo telefone 199. A ligação é gratuita.

O Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec) registrou, nas últimas 24h, o maior acumulado de chuva no bairro de São Cristóvão, com 70 mm. Logo depois, aparecem os bairros de São Thomé de Paripe (66.4mm), Mussurunga (64.2mm) e Valéria (64.4mm).

Comitê Intergestor de Ações Emergenciais

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) reúne, nesta terça, no auditório do órgão, o Comitê Interinstitucional de Ações Emergenciais, instituído pelo decreto nº 29.187/2017, que criou o regimento da Codesal. Segundo o documento, o Comitê tem como objetivo articular e desenvolver ações para a atuação efetiva dos órgãos competentes, no que se refere às situações de emergência, como as ocasionadas em período chuvoso, necessárias ao desenvolvimento da Operação Chuva 2020.

