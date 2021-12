Boi foge do Parque de Exposições e morre afogado na praia de Stella Maris

Uma situação curiosa tomou conta das redes sociais nesta quinta-feira, 29. Um boi da raça Nelore (que custa em média R$ 4.500), proveniente da Feira Nacional de Agropecuária (Fenagro), teria fugido durante o desembarque no Parque de Exposições, em Salvador, e morreu afogado na praia de Stella Maris. A tentativa de resgate foi filmada e compartilhada por internautas (assista abaixo).

Segundo informações da assessoria da Fenagro, um equipe não conseguiu resgatar o ruminante que estáva há 5 dias desaparecido, desde o último sábado, 24. Na noite de quarta, 28, o animal foi visto no aeroporto da capital, mas a captura foi reiniciada na manhã desta quinta com o apoio de cavaleiros da feira e cavalaria montada da Polícia Militar (PM-BA).

No entanto, o animal fugiu novamente, pegou a direção da praia de Stella Maris e entrou no mar. Salva-vidas e surfistas tentaram resgatar o boi do mar - que se mostrava assustado e agressivo -, mas acabou morrendo por afogamento.

O boi, que tinha 3 anos e cerca de 600 kg, era propriedade do criador Paulo Machado e era oriundo de uma fazenda localizada em Teodoro Sampaio. O animal foi encaminhado para o aterro sanitário.

Confira vídeos:

