Boca do Rio recebe ação com serviços gratuitos neste sábado

Será realizado neste sábado, 25, das 8h às 12h, a "Ação Social - Vamos Cuidar de Você". O evento acontecerá na avenida Dom Eugênio Sales, nº 500, no bairro da Boca do Rio. No local, a Criativa Care realizará aferimento de pressão arterial, teste de glicemia e orientações de informações.

Já a Clivan fará diagnóstico de catarata, triagem e agendamento de consulta pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O Instituto Crescer, por sua vez, será responsável por consulta com ginecologista, orientação para marcação de consulta com clínico geral, pediatra, psicólogo e assistente social.

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) estará presente para orientar os interessados em buscar um emprego. É preciso levar RG, carteira de trabalho e número do PIS. Ao identificar a oportunidade, o candidato poderá sair do evento com a carta de recomendação em mãos para seguir para a empresa que disponibiliza a oportunidade.

A Fundação Ana Lima irá orientar para inscrição em atividades extracurriculares para crianças e adolescentes, de 7 a 16 anos, como cursos de dança, percussão, teatro, canto e leitura, oralidade e escrita (LOE).

