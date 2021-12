'Boca de fumo' é desarticulada e dez são presos em Itapuã

Apontados pela polícia como responsáveis de um centro de distribuição de drogas, dez pessoas foram presas na tarde desta quarta-feira, 13, com mais de 1,5 mil pedras de crack e material para embalar drogas no bairro de Itapuã, em Salvador.

Após denúncia anônima, equipes da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Itapuã) chegaram ao imóvel localizado no Condomínio Vila Romana. No primeiro cômodo da casa, Rui Silva Rodrigues foi detido com grande quantidade de crack (tablete, pedras grandes e algumas menores embaladas para venda).

Em seguida, Igor de Jesus Silva, Adriano Chagas dos Anjos, Marcos Santana de Jesus, Ilma Santos Sousa da Silva, Eliomário Santana Santos, Luana Santos Pereira, Bruna de Jesus Santos, Antônio Jeferson Alves Pinto e Daniel dos Santos Ribeiro, que possuía mandado de prisão em aberto por homicídio, foram detidos nos cômodos restantes.

Os policiais encontraram 1.578 pedras de crack embaladas, balanças, tesouras, celulares, entre outros materiais. Todos foram apresentados na 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã).

