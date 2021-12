"Bob Esponja" é preso por portar documentos falsos

O estelionatário Marcelo Ávila Moura Costa Dória, conhecido como "Bob Esponja", foi preso pela Polícia Civil, na segunda-feira, 23, por falsificar uma carteira de trabalho e o comprovante de matrícula de uma faculdade para abrir contas universitárias em agências bancárias de Salvador.

"Bob Esponja" foi flagrado por agentes da 7ª Delegacia Territorial (Rio Vermelho) quando estava em uma agência do banco Santander, no Vale do Canela, com a cópia de um boletim de ocorrência onde dizia ser um homem de prenome Evilázio e ter registrado o extravio de um talão de cheque.

Segundo a polícia, ele afirmou ter agido em companhia de um homem conhecido como Wellington, o "Banha", que está sendo procurado. O nome "Evilázio" consta também na carteira de trabalho e no comprovante de matrícula falsificados. Todos os documentos foram encaminhados para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Depois de pesquisa no sistema de dados da Polícia Civil, os agentes confrontaram a fotografia de Evilázio com a de Marcelo afixada na carteira de trabalho e verificaram que a pessoa por quem o estelionatário tentou passar reside em Senhor do Bonfim e pode ter sido vítima do golpe.

"Bob Esponja" foi autuado por por falsidade ideológica e conduzido ao Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), no complexo Penitenciário da Mata Escura. A delegada Jussara Souza também investiga a participação de outras pessoas no esquema.

