Boatos sobre Bolsa Família voltam a tumultuar Caixa

Boatos voltaram a levar beneficiários do programa Bolsa Família para as agências da Caixa Econômica Federal (CEF) nesta segunda-feira, 20, em Salvador. Nesta manhã, dezenas de pessoas se aglomeraram na entrada da agência do bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário, depois que souberam que o benefício seria cancelado.

O grupo deixou o local após policiais da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar (Periperi) informarem que o boato foi negado pelo governo. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), não houve alteração no calendário de pagamento do benefício.

O suposto cancelamento do programa levou uma multidão para as agências do banco neste domingo, 19. Alguns achavam que iriam receber um valor extra por conta do Dia das Mães.

A Polícia Federal (PF) vai investigar a origem dos boatos.

