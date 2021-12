Boato sobre vagas para o BRT gera confusão no Simm do Comércio

Uma oferta falsa de emprego atraiu uma multidão para o posto do Serviço de Intermediação Municipal de Mão de Obra (Simm), do Comércio, em Salvador, na manhã desta quarta-feira, 2. Uma longa fila se forma no local, chegando até a Praça Marechal Deodoro, conhecida como Praça das Mãos.

Após descobrir que a seleção é falsa, alguns candidatos fecharam a rua Miguel Calmon, causando transtornos no trânsito. Congestionamento atingiu a região do Campo Grande. O ato, que começou às 8h, foi encerrado por volta das 10h10.

Os candidatos afirmam que receberam a informação de que o Simm estaria selecionando profissionais para trabalhar na obra do BRT, que tive a solenidade de lançamento da intervenção realizada no último dia 29. A notícia teria sido propagada pelo WhatsApp.

Contudo, a assessoria da Secretaria Municipal de Trabalho, Esportes e Lazer (Semtel), responsável pelo Simm, garante que o alerta de vagas é boato. De acordo com o órgão, não foi aberto processo para selecionar candidatos para o BRT.

A assessoria explica ainda que o Simm deve intermediar a contratação, mas o processo ainda está em fase de reunião e sem previsão para abertura das vagas.

Encerrado o protesto na Rua Miguel Calmon (Comércio), imediações do SIMM. #Trânsito ainda lento desde o Campo Grande (imediações do Teatro Castro Alves). Fotos: SSP - BA pic.twitter.com/pZHLCeZatV — Transalvador (@Transalvador1) 2 de maio de 2018

