Boate na Pituba é notificada pela Sucom

Após tumulto, a Boate 071, localizada no Parque Júlio César, no bairro da Pituba, em Salvador, foi notificada por fiscais da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) após vistoria no local, na tarde desta terça-feira, 6, para verificar as condições de segurança do estabelecimento.

O estabelecimento foi notificado para apresentar o plano de emergência no prazo máximo de 15 dias. "Entretanto, durante a ação, foi verificado que a boate apresenta condições satisfatórias para a realização de eventos pelo fato de ter três portas de segurança para saída de emergência, extintores e iluminação de emergência com indicação de rota de fuga", informou o órgão.

Na madrugada do último domingo, 4, por volta de 3h30 da madrugada, um transformador de um poste de iluminação em frente ao estabelecimento explodiu e causou pânico no público da casa, que assistia a um show da banda Colher de Pau. Por conta do problema, a boate ficou sem luz e as pessoas tentaram sair ao mesmo tempo do espaço, causando uma confusão no local.

Segundo a Sucom, essa foi a sexta tentativa de fiscalizar o local após o incidente. O órgão informou que, no domingo, e na segunda, 5, os fiscais apareceram para fazer a vistoria, mas encontraram o imóvel fechado.

Ainda de acordo com a Sucom, a Boate 071 foi um dos estabelecimentos vistoriados na operação especial de fevereiro. Na ocasião, não houve necessidade de embargo ou interdição. Dentre os documentos de responsabilidade da Sucom, a boate tem alvará sonoro, emitido em 3 de maio de 2012 e Termo de Viabilidade de Localização (TVL), com validade até 25 de setembro de 2013.

