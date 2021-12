Boate é atingida por incêndio no bairro do Rio Vermelho

A boate Zero, no Rio Vermelho, foi atingida por um incêndio na madrugada desta segunda-feira, 19. A ocorrência aconteceu por volta das 2h30. Equipamentos e objetos de decoração foram destruídos pelo fogo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram debeladas e os brigadistas realizaram o rescaldo do local. Havia também alguns botijões de gás, que foram resfriados e removidos da boate. Ninguém ficou ferido.

Por volta das 5 horas, os bombeiros voltaram a ser acionados por conta de um incêndio no mesmo imóvel. Contudo, desta vez, o fogo teria atingido outro espaço. Viaturas dos bombeiros atuam no combate.

Os bombeiros ainda não concluíram se há relação entre as duas ocorrências. As causas do incêndio serão reveladas após a perícia.

