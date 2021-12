Boa Vista do Lobato ganha geomanta e obras de requalificação de escadaria

Cerca de 130 famílias da Boa Vista do Lobato foram beneficiadas com a entrega de geomantas na 1ª Travessa João Rodrigues Mendes. Com investimento de R$ 150 mil, a obra aconteceu em dois trechos e englobou a aplicação do material em 1 mil m² de área de risco.

O processo de instalação da geomanta começa com limpeza e remoção de materiais como vegetação, lixo, restos de obra e revestimento solto. Em seguida, é feita a aplicação do material formado por um composto de PVC e geotêxtil, com posterior revestimento com argamassa de concreto que impede a perfuração e pintura antifungos. A fase de acabamento engloba instalação de calhas, cerca de proteção e reconstituição da drenagem.

Autorizada pelo prefeito ACM Neto e com execução a ser feita pela Secretaria Municipal de Manutenção (Seman), a intervenção contará também com a requalificação da escadaria. O investimento é de R$ 88 mil e a obra deve começar já nos próximos dias.

