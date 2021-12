Boa Vista do Lobato: água é cortada para obras em cratera

O fornecimento de água na Boa Vista do Lobato - onde uma cratera foi aberta na manhã desta segunda, 5, obrigando moradores a deixar o local - foi suspenso na manhã desta terça-feira, 6.

Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a interrupção do serviço foi realizada por questões de segurança. Três carros-pipa estão no local para abastecer as casas da localidade.

O incidente ocorreu quando um enorme buraco se abriu sob um imóvel localizado em cima do túnel do Corredor Transversal Alimentador I, que vai ligar as avenidas Pinto de Aguiar e Suburbana.

Técnicos do Consórcio Transoceânico Salvador estão trabalhando nesta manhã com o intuito de preencher a cratera com concreto, após retirarem a terra molhada na área subterrânea da rua Osvaldo Martins de Castro.

O morador e líder comunitário José Augusto Damasceno afirmou ao Portal A TARDE que 43 famílias já foram obrigadas a deixar suas casas por conta do incidente. Muitas dormiram na casa de parentes e vizinhos. Segundo informações de técnicos que trabalham no local, o número de famílias desabrigadas é de 23.

Segundo ele, a empresa responsável pela obra ofereceu auxílio-aluguel aos moradores nos valor de R$ 500. O pagamento será feito no prazo de 72 horas, após a apresentação de documentos e cartões do banco.

Um caminhão da empresa também está auxiliando os moradores a retirarem móveis e objetos pessoais das residências.

"Nossa inquietação é que não há previsão de conclusão da obra e de quando os moradores retornarão para suas casas", afirmou José Augusto.

Por meio de sua assessoria, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) ressaltou que divulgará uma nota no final da tarde com informações atualizadas sobre a situação no local.

