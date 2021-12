Bloquinho de Léo Santana é confirmado na quarta de Carnaval

O "Bloquinho do Gigante", com Léo Santana, já tem convidados confirmados para o desfile durante o Carnaval de Salvador de 2019. Trata-se da Banda Eva, com Felipe Pezzoni, e do Forró do Tico, liderado por Tico Cavalcanti.

O desfile será no dia 27 de fevereiro e contará ainda com fanfarras com marchinhas carnavalescas e bonecos gigantes e alegorias.

O desfile sairá do Farol da Barra em direção ao Camarote do Nana, localizado em Ondina. No espaço fechado, acontecerá uma apresentação exclusiva para quem estiver no bloco.

Para isso, será obrigatório o uso da camisa do bloquinho para ter acesso ao show. Os ingressos já estão sendo vendidos online, por meio do site www.salvadortickets.com.br.

A folia de Momo na capital baiana terá abertura no dia 27, no Campo Grande. Na Barra, mantendo a tradição, terá grupos de fanfarras e de sopro. O desfile de trios começará no dia seguinte, com grandes atrações.

