Blogueiras mirins se reúnem em Salvador e mostram tendências

Não são apenas as blogueiras de moda - aquelas adultas, que se dedicam ao exercício como profissão - que espalham tendências pelo universo fashion. As versões mirins dessas formadoras de opinião também podem ditar moda. E isso pode ser visto no Encontro de Mini Blogueiras edição Salvador, que ocorre no Catussaba Resort. O evento, que começou no dia 31 de março, termina hoje.

O evento conta com blogueiras baianas e de vários estados do Brasil para uma série de atividades culturais. A convidada especial desta edição é Thaynara OG, a nova celebridade da internet que tem mais de 350 mil visualizações em sua rede social (SnapChat). Na noite deste sábado, Thaynara foi simpática, fez questão de tirar fotos com todos e ainda arriscou alguns passinhos com os convidados.

O Encontro Mini Blogueiras Oficial (MBO) proporcionou as mini fashionistas uma série de atividades culturais, além de debates sobre as redes sociais e troca de informações entre elas e os administradores de suas contas na internet. A programação inclui ainda produção de fotos e momentos destinados a marcas e parceiros, festa do pijama exclusiva, curso prático de produção e fotogenia e uma Pool Party.

Entre os participantes estão a blogueira Bia Dornbusch (@bia_dornbusch, com 68,6 mil seguidores); Benício Calijuri, que começou a carreira aos 3 anos, no programa Raul Gil do SBT, e hoje acumula 15 milhões de views em seu canal no YouTube; além de Júlia Berlim, modelo e apresentadora do canal "Mundo da Menina Pampili", que tem mais de 100 milhões de views.

Maria Teresa, 11 anos, é a blogueira baiana dona do blog da Teka, espaço virtual que dá dicas de moda e maquiagem. "Sempre gostei muito de moda e de maquiagem. Então, minhas irmãs mais velhas me deram a ideia de fazer um blog e eu estou amando", contou a pequena, que, apenas com 1 ano de blog, já fez fotos e campanhas como modelo.

O MBO é uma agência especializada em mini bloggers, crianças que têm destaque na carreira de modelo pela internet, de todo o Brasil. O encontro conta com a participação de crianças de Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Ceará, Paraíba, além da Bahia.

adblock ativo