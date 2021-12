Blogueira mostra que solidariedade se aprende fazendo

Aula prática de solidariedade. É a forma que Tereza Saphira pensou para ensinar boas práticas para a filha Mariza. A relações públicas é a criadora da campanha 'Pinguinho Solidário', que irá promover um Dia das Crianças especial para 200 meninos e meninas do Projeto de Iniciação Musical (PIM) e da Escola Comunitária São Miguel, no bairro de Fazenda Coutos III.

Os alunos irão conhecer o Museu da Criança, passar por tratamento de beleza e apresentar um dos espetáculos do grupo.

Lançada no blog Pinguinho de Tinta, criado por Tereza, a campanha está arrecadando brinquedos, roupas, sapatos, livros e alimentos. São sete pontos de entrega.

Os colaboradores podem solicitar recolhimento dos donativos pelo e-mail blogpinguinhodetinta@gmail.com ou levar no dia do evento. O doador receberá um ingresso para o evento no Museu da Criança, em Patamares.

"É a melhor forma de ensinar minha filha a ter amor ao próximo. Pensei em mostrar a ela o que é efetivamente solidariedade e como isso é importante e bom de se fazer", contou Tereza.

Origem

As apresentações para encerramento do ano letivo da Escola Comunitária São Miguel, no bairro de Fazenda Coutos III, originaram o PIM que é composto por 76 crianças e jovens e existe há 11 anos.

As produções que envolvem música, dança e teatro são criadas pelo artista e professor de arte-educação João Gonzaga que chegou na instituição no ano de 1998.

Com a cultura popular como base, o grupo já montou quatro espetáculos. "Aqui eles ouvem as músicas que não tocam nas rádios comerciais e aprendem sobre a cultura dos nossos antepassados", disse João Gonzaga.

Toda montagem é antecedida de pesquisa. "Aqui a gente tem que tirar nota boa na escola, ser disciplinada e estudar muito o que vamos interpretar", disse Micheli Dias, 14 anos, há 11 no PIM. Os ensaios ocorrem todas as segundas e quartas-feiras, das 14h às 17h, na Escola São Miguel.

A participação dos alunos vai desde a decisão sobre a estrutura do espetáculo até a confecção do cenário e figurino. "Eles opinam sobre tudo e construímos a nossa forma de interpretar e nossa sonoridade criando o nosso jeito de fazer arte", disse João.

Há um ano e seis meses sem patrocínio, O PIM precisa de parceiros. "Reduzimos a quantidade de crianças da escola e do PIM e vivemos de doações. A escola e o PIM custam R$ 95 mil por mês", disse Antônio Ferreira, 52, idealizador e administrador do PIM, por onde já passaram cerca de 7 mil crianças.

