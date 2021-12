Blog apresenta uma razão por dia para querer bem a Salvador

Tudo começou em uma reunião de amigos, numa mesa de bar. O mau funcionamento dos serviços, os constantes congestionamentos e demais imbróglios comuns do dia a dia soteropolitano eram o assunto da vez.

Ao final do encontro, parte do grupo concluiu que a única saída para se livrar desses problemas seria "fugir" da cidade, se mudar ou viajar.

O papo fez a jornalista Carol Andrade, 23, natural de Acaraju e criada na capital baiana, questionar: Salvador é, realmente, uma cidade tão ruim para se morar?

Então, relembrou dos inúmeros lugares legais que conhecera e se propôs um desafio: durante todo o ano de 2013, encontraria um motivo por dia para amar a capital baiana.

E, assim, nasceu o blog 365 Motivos para Amar Salvador, que mostra, em posts diários, dicas de festas, gastronomia, turismo, dicas, cultura, moda e demais temas presentes no dia a dia do soteropolitano.

A ideia, que virou o projeto de conclusão de curso da jornalista, formada pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), não é provar que Salvador é uma cidade perfeita, mas reforçar o que ela tem de interessante e curioso.

"Tratamos desde assuntos considerados clichês, como o acarajé e o pôr do sol, até curiosidades, fatos históricos presentes nos prédios antigos, monumentos, bairros", explicou a jornalista.

Personagens

Como a rotina da cidade se confunde com o dia a dia das pessoas, o blog também reserva espaço tanto para personagens já famosos, como as cantoras Gal Costa e Daniela Mercury, quanto para gente comum, que faz da rotina e do dia a dia parte importante do bairro onde reside.

"Fui a lugares incríveis, que sequer imaginava como seriam, como a comunidade dos Alagados, por exemplo. Fiquei apaixonada pela atmosfera do lugar. Foi um momento especial", disse.

Embora parte das ideias surjam de acontecimentos cotidianos, Carol afirma que encontrar um fato novo a cada dia não é tarefa tão fácil quanto parece. Por conta disso, conta com dois colaboradores no blog e recebe sugestões de leitores.

Segundo ela, inicialmente, não havia a pretensão de ganhar dinheiro, no entanto, não descarta a possibilidade de transformar a página eletrônica em um projeto maior, como um livro.

"Os 365 motivos que me propus a mostrar são poucos para descrever a verdadeira beleza dessa cidade, que é tão especial", derrete-se.

