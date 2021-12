Bloco de samba 'Alerta Prime' estreia no circuito Barra-Ondina

O samba vai ganhar o circuito Barra-Ondina, com o bloco ‘Alerta Prime’, no próxima sábado, 22. A agremiação traz uma série de inovações, que foram apresentadas pelo presidente da entidade, Diego Lopes, durante uma entrevista ao programa ‘Isso é Bahia’, da rádio A TARDE FM, nesta quarta-feira, 19.

"O Alerta Prime está estreando no Carnaval 2020 de Salvador. Estamos trazendo esta inovação de levar o samba para o circuito Barra-Ondina, em cima de um pranchão para trazer o artista mais próximo do público. Na verdade é para quebrar esta barreira que o samba só é no Centro da cidade. A gente quer ampliar para que o samba tenha mais evidência no Carnaval de Salvador e colocar no lugar que ele merece, que é um ritmo genuinamente brasileiro, baiano, e merece todo esse respeito. A gente está trabalhando duro para mostrar no Carnaval que o samba nasceu na Bahia”, ressaltou Lopes.

Os foliões vão ser animados por duas atrações. Os sambistas devem desfilar na avenida a partir das 21h. “Estamos com esta dupla de atrações: o 'Vou Pro Sereno', que é nacionalmente conhecido, um grupo carioca que está em evidência, e a prata da casa, o pessoal do ‘Samba Mocidade’, que faz um samba de qualidade aqui na Bahia. O desfile vai ser sábado, 22, na Barra-Ondina. A concentração às 20h30, e o desfile deve sair por volta das 21h, de acordo com a programação da prefeitura e os organizadores”, explicou.

Histórico

O presidente define o samba como um legado da família que, desde o bloco ‘Alerta Geral’, tem animado foliões às sextas-feiras no Campo Grande.

“A gente já faz parte desta família do samba, a gente já vem do ‘Alerta Geral’, que é de meu pai. Então, a gente quer, em família, ampliar esse legado. Só que a gente queria dar mais evidência ao samba e levar ele para um novo circuito, já que hoje em dia, o circuito Barra tem uma visibilidade muito grande. Então, porque o samba não está nesse circuito? A grande inovação é essa: levar o samba para o circuito que tem hoje mais evidência, que é o circuito Barra-Ondina e mostrar para a Bahia, para o Brasil e o mundo, o samba daqui da Bahia”, frisou.

