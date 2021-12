Bloco As Muquiranas lança fantasia inspirada na 'Gladiadora'

A nova fantasia de As Muquiranas, tradicional bloco de travestidos do Carnaval de Salvador, foi lançado na noite desta terça-feira, 6. Fundado em 1965, o grupo inova a cada ano e, em 2017, não seria diferente. Inspiração no tema "Gladiadora", as "meninas" devem fazer a festa no circuito do Campo Grande.

A festa de lançamento aconteceu no Sheraton da Bahia Hotel, às 19h, no Campo Grande, e contou com participação de duas das três atrações que irão animar o bloco: Márcio Victor, da banda Psirico, e Léo Santana. A outra atração é a banda É o Tchan.

Pelo terceiro ano consecutivo, a fantasia é assinada pelo estilista Fábio Sande, que substituiu o saudoso Di Paula, morto em 2014.

Além do lançamento da fantasia, o bloco realizou também um desfile com peças da coleção moda praia feminina e masculina, que recebeu o nome “Uh É Muquiranas!”

Coleção feminina conta com biquínis, maiôs, saídas de praia e sandálias (Aline Bahia | Divulgação)

Coleção masculina apresentou sungas, camisas e bonés (Aline Bahia | Divulgação)

Para adquirir o passaporte da festa, o interessado deve se dirigir até a sede do bloco, situado no Campo Grande. Já para se tornar sócio, a pessoa precisa antes ser indicado por uma outra que já esteja cadastrada.

Se aprovado, deve comparecer a sede de As Muquiranas portando cópia do RG, comprovante de residência e uma foto 3X4.

