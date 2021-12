Blitz do IPVA flagra veículos em situação irregular

Apenas na primeira hora de blitz do IPVA, realizada na manhã desta quarta-feira, 6, em Salvador, 25 veículos foram flagrados em situação irregular, incluindo infrações relacionadas à segurança. A operação foi "um sucesso", segundo o major Genésio Luide, assessor técnico do Detran. No momento da abordagem, os condutores retiraram o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) em posto móvel da Sefaz e ficaram com o veículo retido. Só após o pagamento do imposto e de posse de comprovante de pagamento, é que o automóvel poderá ser retomado pelo proprietário.

A blitz, que tem a participação de agentes do órgão estadual de trânsito, da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), da Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz) e da Polícia Militar, deixou o trânsito intenso na manhã na região da Pituba, uma vez que a abordagem acontecia em frente ao Parque da Cidade.

Durante a operação, de 8h às 12h, muitos motoristas criticaram a ação. Entre os problemas apontados, a abordagem de veículos com o IPVA em dia. O major, porém, esclareceu que algumas pessoas que moravam no Alto do Parque, no Itaigara, e em outros lugares próximos também tiveram que passar pela via da blitz. "Como os agentes não sabem quem são os moradores, param todos os carros", disse.

Luide ainda lembra que há situações em que os motoristas já pagaram o IPVA atrasado, mas o pagamento ainda não foi computado no sistema da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) e também são abordados. Por isso é recomendado pelo Detran que as pessoas que já fizeram o pagamento, andem sempre com o comprovante de quitação do tributo.

Com um equipamento que identifica o veículo em débito com o IPVA, serão realizadas pelos agentes, pelo menos, três operações por semana em pontos diferentes. O major explicou que a operação desta quarta foi piloto, mas que nesta sexta-feira, 8, a blitz começa a valer (o local não foi informado, para que motoristas não evitem trafegar pela região).

Até o final de outubro, a Sefaz emitiu 155 mil notificações para motoristas pendentes com o IPVA de 2012 ou 2013. Só em Salvador, o número de inadimplentes chega a 80 mil.

Um balanço será divulgado secretaria até o final da tarde desta quarta.

