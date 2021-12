Blitz Azul incentiva homens no combate ao câncer de próstata

A 'Blitz Azul' teve início nesta segunda-feira, 9, e será realizada até o dia 30, das 15h às 17h, duas vezes na semana com as viaturas e três vezes com panfletagens pelo bairro, com a intenção de incentivar os homens com mais de 45 anos a realizarem os exames preventivos, uma vez ao ano.

Ressaltando que aqueles com casos pregressos na família, devem procurar o urologista após completarem 40 anos. O pintor Paulo Santos, 54 anos, elogiou a iniciativa. Ele realiza os exames periodicamente e acredita que muitos homens não fazem o procedimento por pura ignorância. "É machismo não permitir ser examinado", considerou.

As viaturas são enfeitadas com balões azuis. Com panfletos e fitinhas azuis, que simbolizam a campanha de conscientização contra o câncer de próstata, os alunos do 5º ano da Escola Municipal José Calazans, junto com policiais da Base Comunitária de Segurança (BCS) da Santa Cruz, em Salvador, entravam em coletivos, falavam com passageiros sobre a importância dos exames preventivos e distribuíam os lacinhos e simpatia para os viajantes.

A idealizadora da ação, capitã PM Sheila Barbosa, comandante da BCS/Santa Cruz, acredita que, com este tipo de projeto, a comunidade vai se aproximar ainda mais da polícia. "Nós queremos que seja quebrado esse 'gelo' com a comunidade e este tipo de ação ajuda", disse. A campanha tem o apoio do Centro Social Urbano do Nordeste de Amaralina e da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS).

adblock ativo