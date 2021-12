Blitz autua 20 motoristas na San Martin

Motoristas e motociclistas com irregularidades foram autuados na noite desta terça-feira, 8, durante uma blitz na av. San Martin. Ao todo, 17 automóveis e três motocicletas foram apreendidos. A ação foi comandada pelo Esquadrão Águia da Polícia Militar.

Com base no Código de Trânsito Brasileiro, houve, nas abordagens, a checagem de documentos obrigatórios e o uso do bafômetro.

"Quatro condutores se recusaram a assoprar e tiveram as suas carteiras de habilitação recolhidas. Diariamente, montamos blitz em pontos estratégicos de Salvador", informou o major André Borges, comandante do Esquadrão Águia.

Outros 23 motoristas foram liberados após fazer os testes. O major pontuou ainda que os condutores autuados possuiam pendências em documentações pessoais ou dos veículos.

adblock ativo