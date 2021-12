Black Friday: Shoppings de Salvador alteram horário de funcionamento

Acontece nesta sexta-feira, 29, a tão aguardada Black Friday, dia do ano em que as empresas realizam grandes promoções e diminuem os preços de diversos produtos. Com a expectativa de grande movimentação no comércio na data, alguns shoppings de Salvador irão estender o horário de funcionamento; confira abaixo.

Shopping Paralela - Abre às 6h e fecha à 0h. No sábado, 30, volta a abrir às 6h, mas fecha às 23h. No domingo, 1º, o funcionamento volta ao normal, das 13h às 21h.

Shopping Bela Vista - Funciona das 7h às 0h. As lojas âncoras (Renner, C&A, Riachuelo, Marisa, StudioZ, Lar Shopping, Casas Bahia, Ricardo Eletro, Le Biscuit, Leader, Lojas Guaibim, Magazine Luiza, Centauro e G.Barbosa) seguirão esse horário e, para as lojas satélites, será facultativo). Já as Lojas Americanas funcionará em um horário especial e ficará aberta por 24h, de 0h de quinta para sexta até 0h de sexta para sábado.

Shopping Paseo - Mantém o horário normal de funcionamento.

Shopping Piedade - Funciona das 7h às 21h. No sábado, 30, volta ao horário normal e no domingo, 1º, abrirá das 9h às 19h.

Shopping Barra - Abre das 8h às 23h. Lojas Americanas tem horário especial; dia 29, das 7h às 00h; dia 30, das 08h às 23h, dia 1°, das 11h às 21h.

Salvador Shopping - Funciona das 8h às 23h. No fim de semana o horário não será alterado: sábado, 30, das 9h às 22h; e domingo, 1°, das 12h às 21h.

Shopping Itaigara - Funcionamento normal, das 9h às 21h.

Shopping da Bahia - Funciona das 6h às 23h. No sábado e domingo, retorna ao horário normal.

Salvador Norte Shopping - Funciona das 8h às 23h. No fim de semana o horário não será alterado: sábado, 30, das 9h às 22h; e domingo, 1°, das 12h às 21h.

Outlet Premium Salvador - Funciona das 8h às 22h. No sábado, 30, e domingo, 1°, das 9h às 22h.

