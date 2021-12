Black Friday promete movimentar comércio de Salvador

As vendas durante a Black Friday prometem movimentar o comércio da Salvador, nesta sexta-feira, 29.

A expectativa dos lojistas é aumentar as vendas. "Em todo comércio, a estimativa é o crescimento de unidades vendidas em média 20% e econômico 5%", afirma o presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia, Paulo Motta.

Segundo o dirigente, a entidade leva em consideração para o aumento das vendas a "redução de preços e margem de lucro das empresas".

