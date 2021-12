Biocibernética bucal é tema de workshop em Salvador

Tudo começa na boca e termina nela, essa é a proposta do Workshop realizado pela dentista Rose Meire Sousa, que irá tratar sobre o que é e os benefícios da biocibernética bucal. O evento, que é aberto ao público em geral, começa nesta sexta-feira, 13, e vai até o dia 15 deste mês, no Espaço Mais Cláudia Freire, localizado no bairro da Pituba, em Salvador.

Este conceito sistêmico da biocibernética bucal foi desenvolvido em São Paulo por volta de 1970, quando, dois cientistas (Mario Baldani e Denisar Figueredo) relataram que cada dente está relacionado a um órgão do corpo humano, que se dispõe a auxiliar ou mesmo tratar problemas de saúde através do redimensionamento bucal.

Ainda segundo o conceito, a boca humana é um sistema que espelha e influencia o estado físico, emocional, mental e social do indivíduo. Além de ser uma estrutura de sustentação biológica do ser e é quem mantém o eixo da postura através do seu desenvolvimento. E, este será um dos pontos abordados no evento. A especialista em terapia junguiana, Tânia Bispo, foi convidada para esclarecer a inter-relação da boca com o corpo.

Outro fator que ganha destaque no evento é que na biocibernética bucal a extração dos dentes não é algo recomendado. “Se você retira um dente o órgão a qual ele está associado fica debilitado. Isso faz com que outros órgãos passem a trabalhar mais, o que fragiliza a estrutura do corpo. Por isso, recomendamos que caso seja necessária, o indivíduo coloque uma prótese. Ela melhora em 70% os aspectos físicos, mentais, sociais e espirituais”, ressalta a dentista.

A participação no evento custa R$ 800 e dá direito ao certificado. As inscrições podem ser realizadas através do site. Em seu primeiro dia, aqueles que estiverem presentes irão aprender sobre cada dente e sua funcionalidade. Nos próximos dias, os indivíduos terão aulas práticas, vivenciando o conceito de biocibernética bucal e como ele é aplicado a vida das pessoas.

