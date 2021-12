Bilhete Avulso para ônibus é distribuído gratuitamente

O cartão do Bilhete Avulso, que permite que os usuários usem dois ônibus e paguem apenas uma passagem, está sendo distribuído gratuitamente pela Prefeitura, através do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador (Setps). É necessário, apenas, comprar duas tarifas (R$ 6,60) no momento de retirar o cartão. Antes, os passageiros pagavam o mesmo valor, mas não usufruiam da tarifa, que ficava com o Steps.

Os interessados devem ir a um dos postos do SalvadorCard na Estação da Lapa, no Comércio, no Iguatemi ou na Estação Pirajá, além da rede credenciada do Setps, distribuída em diversos bairros da cidade. Os locais podem ser conferidos no site.

Segundo a Prefeitura, a perspectiva é que todas as Prefeituras-Bairro da cidade ofereçam o benefício até a segunda-feira, 29.

Desde o início de 2016, cerca de 14 mil cartões do Bilhete Avulso já foram adquiridos. O secretário de Mobilidade, Fábio Mota, considera o número baixo. Segundo ele, apenas 12% da população soteropolitana utiliza a integração de dois ônibus.

adblock ativo