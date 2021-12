'Bikes laranjinhas' do Itaú serão repaginadas em sete cidades

O Itaú anunciou nesta quinta-feira, 8, em São Paulo, novidades no sistema de compartilhamento de bicicletas em Salvador, São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes (PE).

Serão feitas mudanças no sistema de locação, com novas opções de pagamento e a troca das próprias bicicletas, que terão um modelo mais robusto e seguro.

Hoje, o usuário precisa realizar um cadastro prévio para retirar a bicicleta. No novo modelo, a operação pode ser feita na hora, na própria estação, com cartão de crédito ou outras duas formas de pagamento: integração com bilhete de transporte público e um passe do sistema.

As novas bicicletas, produzidas pela canadense PBSC, serão fabricadas em alumínio, com aro 24 e o sistema de freios "rollerbrake" (no meio da roda), mais seguro.

Será possível ajustar o banco para todas as alturas, com marcha para três velocidades e refletores que piscam enquanto o ciclista pedala. Tal sistema permanece ligado por até 90 segundos para paradas.

As alterações devem começar a acontecer no segundo semestre e irão variar de cidade para cidade, uma vez que locais como Porto Alegre e Recife firmaram contratos com duração de cinco anos e renováveis.

As duas devem ser as primeiras cidades a receber a nova tecnologia pois, nos dois locais, a implantação depende apenas de ajustes.

Contrato

Em Salvador, o contrato irá expirar no segundo semestre. A superintendente de relações governamentais e institucionais do Itaú, Luciana Nicola, conta que no contrato firmado não há opção de renovação automática.

"É preciso negociar com a prefeitura, participar do chamamento para a escolha da empresa e iniciar a mudança, que deverá começar no segundo semestre", explica Luciana.

O secretário de Mobilidade de Salvador, Fábio Mota, afirma que o interesse da prefeitura é de manter a parceria.

"É uma iniciativa que vem funcionando bem para a população. Nossa ideia é renovar o contrato quando chegar o momento", diz Mota.

Por meio da assessoria de comunicação, o Itaú reitera que há "todo o interesse em manter o patrocínio ao sistema de compartilhamento de bicicletas de Salvador".

'Bike' em casa

O Itaú, em parceria com a Tembici, empresa responsável pela logística da operação, estuda ampliações para as locações.

A intenção é atender quem usa a bicicleta como complemento no deslocamento de casa para o trabalho.

A ideia é criar uma opção de locação de até 12 horas, para que o usuário possa ir para casa com a bicicleta e começar o trajeto para o trabalho na manhã seguinte com a magrela.

Segundo Tomás Martins, CEO da Tembici, "Estudos nossos indicam que muitos usuários utilizam a bicicleta no que chamamos de 'última perna' e 'primeira perna' do deslocamento: saem do transporte e completam o trajeto com a bicicleta, e na manhã seguinte iniciam o trajeto pedalando".

Luciana Nicola acrescenta que o processo de expansão do número de estações de bicicletas em Salvador depende dos planos do poder público para este meio de locomoção.

"Estamos debatendo com o poder público quais são os próximos planos da cidade para a bicicleta. A partir daí, iremos elaborar um plano de expansão que atenda essa demanda", finaliza.

*Colaborou Luiz Lasserre

adblock ativo