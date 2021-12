Bike Turista é inaugurado em hotéis de Salvador

Na semana de comemorações do Dia Mundial do Ciclista (15/4) foi lançado neste sábado, 16, em Salvador, o projeto Bike Turista, no Hotel Mar Brasil, em Itapuã, um dos sete estabelecimentos que receberam bicicletários destinados, exclusivamente, aos visitantes da cidade. No total, serão 13 hotéis, situados ao longo da chamada Rota Farol a Farol, de Stela Maris até o Centro Histórico.

Iniciativa inédita no país, o projeto atende a uma demanda já existente, explica Renata Proserpio, proprietária do Mar Brasil e diretora da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), uma das parceiras da Prefeitura Municipal, que implantou o serviço através da Empresa Salvador Turismo (Saltur). O Bike Turista é financiado pelo banco Itaú e será operado pela empresa Compartibike.

O evento contou com palestra de Renata Falzoni, uma das maiores cicloativistas do país, que falou sobre a expansão do cicloturismo no mundo e no Brasil, as perspectivas de retorno financeiro que o projeto trará à cidade e a necessidade demudança de mentalidade no trânsito. Renata falou sobre sua trajetória pessoal, experiências em países europeus e apresentou números relacionado ao cicloturismo.

Segundo ela, dados de 2015 da União Europeia apontaram faturamento anual de 44 bilhões de euros (R$ 175,56 bilhões) com o cicloturismo. Disse, ainda, que nos EUA, o cicloturista gasta em média US$ 75 por dia, enquanto o turista tradicional gasta US$ 58,24.

Renata Falzoni foi a pioneira na valorização do uso da bicicleta no Brasil. Ela defende que, além de ser um instrumento de inclusão social, o veículo não é um brinquedo e sim um investimento.

O presidente da Saltur, Isaac Edington, explicou que o projeto, lançado inicialmente na primeira capital do Brasil, será um importante passo para a ampliação do mercado turístico da cidade. Afirmou, ainda, que o novo equipamento complementa o sistema de bicicletas compartilhadas em funcionamento em várias partes de Salvador desde 2013.

De acordo com Tomás Martins, sócio-diretor da Compartibike, o sistema funcionará diariamente, das 6 às 22 horas, e, para ter acesso ao serviço, o visitante precisa estar hospedado em um dos hotéis que conta com o equipamento.

O turista se cadastra na recepção e recebe o Cartão Bike Turista, que possui um código e senha de quatro dígitos. Em seguida, escolhe o pacote preferido: um dia custa R$ 7; três dias, R$ 10; e sete dias, R$ 20. A bicicleta pode ser retirada ou devolvida em qualquer hotel da rede de serviço.

