Bike Salvador tem estações vandalizadas

Inaugurada na terça-feira, 11, a estação do projeto Bike Salvador do Largo do Papagaio, na Cidade Baixa, já teve duas ocorrências de vandalismo registradas. Na quinta-feira, 13, duas bicicletas tiveram rodas e peças furtadas e, antes, no mesmo dia da inauguração, bancos de algumas outras foram roubados e depredados.

A estação foi inaugurada junto com outras seis no Terminal da França, Porto dos Tainheiros, largo da Ribeira e praça Conselheiro Almeida Couto.

De acordo com Isaac Edington, secretário do Escritório Municipal da Copa do Mundo (o projeto é de responsabilidade da prefeitura, em parceria com o banco Itaú e a empresa Serttel), a ocorrência de depredações em tão pouco tempo de operação pode fazer com que a estação seja desativada.

"É algo desagradável e a gente lamenta. Tem ronda da Guarda Municipal no local e estamos observando e monitorando. Se isso se repetir, só vai nos restar retirar essa estação", disse Edington.

Na noite de ontem, o aplicativo para celular do Bike Salvador indicava que a unidade do Largo do Papagaio estava "em manutenção".

De acordo com um integrante do setor de investigações da 3ª Delegacia Territorial (Bonfim), responsável pela área, não havia sido feita nenhuma notificação sobre o ocorrido.

Edington, porém, afirmou que iria encaminhar ofícios à Guarda Municipal e ao comando da Polícia Militar.

Segurança

No mês passado, a estação do Bonfim foi depredada e, em janeiro, as de Brotas e do Largo de Roma foram pichadas. Os culpados ainda não foram identificados.

Ainda assim, o secretário afirma que são "casos isolados", e que em outras cidades onde há projetos semelhantes também houve vandalismo, "mas num indicador aceitável".

Em São Paulo, o projeto Bike Sampa teve dez estações desativadas em janeiro por conta do alto índice de furtos e vandalismo.

Edington afirmou, ainda, que algumas estações contam com câmeras de segurança e que há um projeto em andamento para instalar mais dez em pontos estratégicos. Mas não foi determinado um prazo para que isso ocorra.

O reparo das bicicletas e estações danificadas fica a cargo da empresa responsável pela manutenção, e a cobertura de estragos do tipo está inclusa no contrato.

Longo prazo

Apesar das ocorrências registradas desde a implantação do Bike Salvador, em setembro, Edington não acredita que o desenvolvimento do projeto esteja comprometido no longo prazo.

"Esse é um movimento que veio para ficar. Junto com o Salvador Vai de Bike (campanha da prefeitura para estimular o uso de bicicletas) vai tornar a cidade mais amigável para o ciclista, fazendo com que carros e bikes compartilhem o asfalto de forma mais harmônica", disse.

Atualmente, o Bike Salvador conta com 40 estações, mas a do Porto da Barra foi temporariamente desativada por conta das obras de requalificação da orla.

Nos seis meses em que opera na cidade, foram realizadas mais de 145 mil viagens e já existem 68 mil usuários cadastrados. As estações mais utilizadas são as da avenida Centenário, Jardim de Alah e Boca do Rio.

