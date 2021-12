Bike Salvador inaugura duas estações na orla do subúrbio

Mais duas estações de compartilhamento de bicicletas do programa Bike Salvador foram implantadas na orla do subúrbio ferroviário de Salvador neste sábado, 3.

As "laranjinhas" - apelido dado aos veículos - estão localizadas em São Tomé de Paripe e Tubarão. Cada estação conta com 12 bikes.

Apesar de instalados recentemente, os novos centros de compartilhamento já apresentam peças enferrujadas, como os eixos que prendem as bicicletas à estação.

Alguns moradores também não sabiam como fazer para utilizar o equipamento, caso do soldador Anderson Dantas, 26 anos.

Ele contou que já conhecia o programa e viu outras estações espalhadas pela cidade, mas nunca utilizou os veículos. "Estou lendo as instruções para aprender como usar a bicicleta", disse, enquanto conhecia a estação instalada em São Tomé de Paripe.

Segundo Anderson, o novo equipamento irá ajudá-lo a transitar pela orla nos finais de semana, quando o tráfego de carros é limitado para que a população possa aproveitar a área para lazer.

Os usuários poderão utilizar o serviço todos os dias da semana entre as 6h e 22h. O tempo de permanência com a bicicleta é de 45 minutos, de segunda-feira a sábado, e por 90 minutos, nos domingos e feriados.

Depois deste período, o ciclista deve devolver a "laranjinha" em qualquer estação e aguardar 15 minutos para a retirada de outra bike. Se este intervalo não for respeitado, o usuário terá que pagar R$ 5 a cada meia hora de uso.

Como utilizar

O programa foi lançado no dia 22 de setembro de 2013 e já foram instaladas mais de 30 centros de compartilhamento neste período.

Para se cadastrar no programa, o usuário deve acessar o site do Salvador Vai de Bike (www.salvadorvaidebike.salvador.ba.gov.br) e inserir as informações pedidas.

Depois, o interessado deve realizar o pagamento da anuidade, no valor de R$ 10, com qualquer cartão de crédito.

Para retirar a bicicleta da estação, é preciso utilizar o aplicativo para celular chamado Bike Salvador (disponível para todos os sistemas operacionais de smartphone) ou ligar para 4003-9892 e solicitar a liberação da bike.

Quem já é cadastrado no Bike Salvador e quiser utilizar o serviço por meio do cartão SalvadorCard deve acessar o site deste serviço (www.bikesalvador.com.br), clicar na aba "credenciamento" e vincular o número do cartão de passagem ao seu cadastro.

Em seguida, o usuário deve inserir o número do verso do cartão e finalizar a ação. Para conseguir a liberação das bicicletas na estação de compartilhamento, é só aproximar o cartão cadastrado à máquina, aguardar o número da bicicleta a ser liberada e aproximar o cartão novamente.

Para finalizar, o ciclista precisa esperar que a luz fique verde para conseguir soltar o veículo e pedalar pelas ruas da cidade.

Com o SalvadorCard, a pessoa interessada não precisará mais realizar uma ligação telefônica ou acionar o aplicativo do smartphone nas estações para novas retirada de bikes.

