Biergarten se despede com diversos sons neste domingo

O Biergarten irá realizar a última edição de 2018 neste domingo, 16. O evento, que completou três anos, será realizado no Trapiche Barnabé, às 15h.

Com shows da banda Vitrola Baiana, Supervoltz e DJ Lucio K, a festa possui ingressos com os valores entre R$ 25 e R$ 45. Os interessados podem adquirir a entrada, que está com preço promocional, através da plataforma Evenbrite.

