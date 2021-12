Biergarten Salvador reúne amantes da cerveja no Comércio

Depois de fazer sucesso na primeira edição, o "Biergarten Salvador - Jardim das Cervejas" está de volta à cidade neste domingo, 21, no Trapiche Barbané, no Comércio. O acesso custa R$ 15 e o ingresso pode ser adquirido antecipadamente ou no dia do evento.

Com mais de 20 rótulos de cervejas, que não são encontrados no mercado, o festival contará com a presença de foods trucks, mesas de sinucas, jogos de dados e totó para interação dos cervejeiros.

Para animar ainda mais os apreciadores da bebida, a festa ficará completa com o som do Microtrio, BRGD e da banda Herbert Richards.

O "Jardim das Cervejas" tem o objetivo de resgatar a tradição que surgiu em Munique (Alemanha), ainda no século XIX, reunindo entretenimento ao ar livre com mesas compartilhadas para degustação de cerveja.

Neste ano, a novidade fica por conta da cerveja Bohemia, que oferecerá um welcome drink para todos os bierfriends que acessarem o evento por meio do aplicativo "Pedida de Hoje".

adblock ativo