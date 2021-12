Bicicletas: centros de compras de Salvador não têm vagas

Os estacionamentos da maioria dos shoppings e supermercados de Salvador não estão preparados para receber os ciclistas que circulam pela cidade todos os dias. Segundo o vereador Everaldo Augusto (PCdoB), com base em estimativa de associações e grupos de ciclistas da capital, são cerca de 150 mil usuários de bicicleta, aproximadamente 5% dos quase três milhões de habitantes de Salvador. Em vigor desde 2011, a lei municipal de número 8.040.2011, elaborada por Everaldo e pelo colega Gilmar Santiago (PT), em seu artigo 8º, determina que centros comerciais e repartições públicas da capital baiana reservem uma cota de vagas nos estacionamentos para esse público específico.

Embora tenha sido sancionada há dois anos, segundo a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), a lei ainda não foi regulamentada pela prefeitura, o que significa, em última instância, que se um estabelecimento se negar a oferecer vagas para ciclistas, não pode ser multado, já que até agora não foram definidas normas de cumprimento da legislação e nem penalidades para infrações.

A regulamentação da lei colocaria Salvador na relação das cidades brasileiras a adotar uma legislação que beneficie quem se desloca de bicicleta, como acontece em São Paulo e no Rio de Janeiro. De acordo com Everaldo Augusto, que integra as discussões do projeto Cidade Bicicleta, "a falta de compromisso de gestores e legisladores serve como desculpa para algumas empresas, que usam a falta de regulamentação como respaldo para descumprir a lei".

"Salvador teria mais qualidade de vida, mais mobilidade urbana. Eles [o comércio] prestariam serviço aos próprios clientes. Não é porque a lei não foi regulamentada que deve servir como justificativa para a falta de um bom serviço nos estacionamentos para os ciclistas, muito menos para a falta de fiscalização da Sucom", acrescenta o vereador.

A reportagem entrou em contato com a administração municipal, mas a assessoria de imprensa da Prefeitura de Salvador não soube explicar o motivo da lei ainda não ter sido regulamentada dois anos após a sanção. Até o fechamento desta matéria, o órgão também não deu retorno se havia apurado o motivo do atraso ou qual órgão responderia pelo assunto.

Compras sobre duas rodas

A reportagem visitou oito shoppings e algumas unidades das três maiores redes de supermercados de Salvador para avaliar se eles estão prontos para receber ciclistas. A TARDE apurou que a clientela que se desloca sobre duas rodas teme a insegurança nos estabelecimentos e afirma que a falta de bicicletário ou de paraciclos ocasiona, frequentemente, uma disputa acirrada nas vagas reservadas para carros e motocicletas.

Os shoppings Paralela, Salvador e Piedade, na avaliação dos cicloativistas, são os lugares onde eles menos encontram problemas para estacionar suas bikes. A reportagem tentou entrevistar ciclistas que frequentam o shopping Barra, mas foi informada pela assessoria de imprensa do centro de compras e lazer que o bicicletário do estabelecimento encontra-se atualmente em reforma para melhor atender aos clientes.

Os shoppings Bela Vista, Center Lapa, Iguatemi e Itaigara são, na visão dos cicloativistas, os lugares onde eles mais encontram dificuldades. A designer Márcia Maria Menezes, 39 anos, pedala há alguns anos do bairro do Rio Vermelho, onde mora, até os centros de compras e diz ter medo de estacionar nestes empreendimentos. "A bicicleta fica solta, misturada no mesmo espaço que as motocicletas. Não tem como prender porque não tem paraciclo. A gente acaba ficando inseguro, porque sempre acha que alguém vai roubar. Daí você precisa se virar, procurar um canto, levar uma boa trava e um bom cadeado. Ninguém vai se responsabilizar se sumir", diz Márcia.

Ciclista nos finais de semana, o estudante de engenharia civil Rafael Toledo, 26, desistiu de frequentar o shopping Bela Vista. "Eu não apareço mais. Como pode um shopping novo não ter paraciclo e muito menos bicicletário?, questiona. "Eu tenho que ser recepcionado da mesma forma que um cliente que vai ao shopping com um carro importado", reclama o estudante.

Segundo a Associação dos Ciclistas da Bahia (Asbeb), existe um abaixo assinado na internet, disponível em queromaisciclovia.com.br, pedindo para que o estado e a prefeitura garanta ciclovias e tome outras medidas como cobrar mais bicicletários nos estabelecimentos, novas leis de trânsito, além de outras melhorias de mobilidade urbana.

"Ninguém se preocupa em planejar uma boa mobilidade para nós ciclistas. É por essa falta de bom senso que ninguém aqui opta em largar o carro em casa, pegar a bicicleta e ir em uma padaria. Tudo em Salvador é feito de carro, por isso está esse caos no trânsito", acredita Rafael.

Redes de supermercado

Nos supermercados de Salvador, a situação também é complicada. O cliente que vai pedalando ao Hiperbompreço do Iguatemi encontra dificuldades para estacionar. "Não tem um bicicletário adequado. Os ciclistas guardam as bicicletas em um espaço reservado para os carrinhos de compras", afirma um segurança do mercado, que preferiu não se identificar.

Na unidade do Extra localizada na Rótula do Abacaxi, as vagas são reservadas para motociclistas e não há placa de sinalização com área reservada para ciclistas. "Quem quiser estacionar bicicletas aqui tem que prender nas árvores", diz uma vendedora de acarajé do local.

Já na unidade do G Barbosa, localizada no bairro do Costa Azul, tem paraciclo. Mas, de acordo com os ciclistas que frequentam o espaço, o número de vagas é insuficiente para atender a demanda de usuários. "Eu evito vir aqui dia de sábado. E, quando venho, peço para alguém olhar, porque não encontro mais vaga", contou o publicitário Luciano Costa, 32, enquanto estacionava sua bicicleta na quarta das cinco vagas disponíveis no local.

Shoppings respondem

Questionado sobre a falta de espaço para ciclistas no estacionamento do Shopping Bela Vista, o superintendente Fabiano Strelow afirmou que "até 30 de junho o ciclista terá um espaço reservado, demarcado, com toda estrutura, conforto e segurança para guardar a bicicleta enquanto passeia no shopping".

Já a assessoria do shopping Center Lapa explicou que o local será contemplado com uma reforma. O shopping Iguatemi disse que o estabelecimento "permite um estacionamento seguro para bicicletas e motos, com barras de ferro e grades que possibilitam ao condutor instalar correntes que impeçam a retirada do veículo por estranhos" .

Até o fechamento da reportagem, as assessorias do Extra, G Barbosa, HiperBompreço e do shopping Itaigara não se manifestaram sobre o assunto.

