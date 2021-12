Bicicleta do Salvador Vai de Bike é roubada no Bonfim

Uma bicicleta do programa Salvador Vai de Bike foi roubada da estação do bairro do Bonfim na madrugada desta sexta-feira, 14. A delegada titular da 3ª Delegacia, Heleneci Nascimento, disse que o crime aconteceu por volta de 1h30.

O Subtenente Joildo, da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar, informou que uma denúncia anônima foi registrada no disque denúncia e, quando a equipe chegou ao local, não conseguiu localizar o suspeito, nem a bicicleta. Mas, de acordo com o militar, a prefeitura disse que iria localizar a bicicleta por meio da câmera de monitoramento.

"Nós sabemos que tem como rastrear a bicicleta, mas a prefeitura ficou de dar resposta até as 14h, para a gente saber se foi furtada mesmo ou se já foi devolvida em outra estação", disse o subtenente.

Foi o primeiro roubo desde dezembro, quando o projeto foi implementado. Mas ouros casos de vandalismo já foram registrados. Em janeiro, a estação de Brotas foi pichada.

