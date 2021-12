Bicho-preguiça é resgatado em Ondina, Salvador

Um bicho-preguiça foi resgatado por agentes da Guarda Civil Municipal, nesta sexta-feira, 29, na avenida Adhemar de Barros, em Ondina, Salvador. O animal foi o segundo da espécie encontrado pelo órgão em menos de dez dias.

Segundo informações da Guarda Municipal, a preguiça estava nas instalações do Centro Tecnológico Agropecuário da Bahia. Ela foi encaminhada ao zoológico, onde receberá os cuidados necessários. O sexo não foi revelado.

Em Barreiras, outro resgate inusitado também chamou a atenção. Na tarde desta quinta-feira, 28, um filhote de um gato foi retirado de uma árvore com mais de dez metros de altura por bombeiros militares.

O animal ficou preso nos galhos, e segundo informações do Corpo de Bombeiros, para conseguir alcançá-lo, um dos soldados precisou utilizar equipamentos de salvamento em altura e subir nos últimos degraus da escada.

Em Barreiras, um filhote de um gato foi retirado de uma árvore com mais de dez metros de altura | Foto: Divulgação | SSP-BA

Ainda de acordo com a entidade, assim que o resgate terminou, o filhote foi encaminhado a uma clínica veterinária da cidade, onde recebeu os cuidados de uma equipe.

Desabrigados pela chuva

Além dos danos provocados aos moradores, a forte chuva que atingiu Salvador na última terça-feira, 26, causou problemas também para os animais que vivem na capital. Na quarta-feira, 27, equipes da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) resgataram uma jiboia e dois cachorros-do-mato no bairro de Valéria.

O réptil estava escondido em objetos dentro de uma oficina situada na rua Boca da Mata. Já na rua Paulo Gonçalves, no mesmo bairro, os policiais encontraram dois filhotes de cachorro-do-mato. Os animais foram encaminhados ao zoológico de Salvador, onde receberam cuidados.

De acordo com o subcomandante da Coppa, capitão Luiz Cláudio Nascimento, as ocorrências envolvendo animais silvestres têm sido comuns, especialmente depois do temporal. “Essa semana também tivemos salvamentos de diversas espécies, incluindo um jacaré, devido as chuvas que atingiram a capital”, relatou o oficial, em nota.

A situação também foi observada pelo supervisor do Grupo Especial de Proteção Ambiental (Gepa) da Guarda Civil Municipal, Robson Pires. Segundo ele, a quantidade de solicitações quase que dobrou na última semana.

Dupla de filhotes de cachorro-do-mato foi encontrado em Valéria | Foto: Divulgação | SSP-BA

adblock ativo