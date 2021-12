Biblioteca Pública do Estado reabre após acordo

A Biblioteca Pública do Estado da Bahia, localizada nos Barris, voltou ao funcionamento normal nesta quinta-feira, 30. A instituição estava com as atividades paralisadas desde o último dia 10.

Um dos vigilantes da biblioteca, que preferiu não se identificar, informou à equipe de reportagem de A TARDE que a interrupção foi causada pela falta de segurança no local, após greve da categoria.

Ainda segundo ele, os funcionários, que são terceirizados, iniciaram a greve por não terem recebido o pagamento equivalente ao mês de maio. Ele disse, também, que a decisão da classe teve apoio do Sindicato dos Vigilantes da Bahia (Sindvigilantes-BA).

Mesmo com a reabertura, a biblioteca apresentou pouco movimento durante esta quinta. O vigilante, que optou por preservar a identidade, atribuiu o baixo fluxo ao fato de que a comunidade ainda não estava ciente do reabertura da instituição.

Resolução

A Secretaria de Cultura do Estado do Estado da Bahia (Secult-BA) confirmou a informação e comunicou, por meio de nota, que os secretários Jorge Portugal (Cultura) e Manoel Vitório (Fazenda), "já vinham empenhando esforços para resolver a questão, em negociação com a categoria, e, na manhã desta quinta-feira, foi fechado o acordo de volta imediata ao trabalho".

De acordo com a nota, os valores referentes aos salários dos vigilantes foram depositados na conta da empresa contratante - Java Segurança Patrimonial -, que fará o pagamento. A reportagem de A TARDE não conseguiu localizar a empresa responsável.

adblock ativo