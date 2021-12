Biblioteca passa a oferecer óculos que ajudam deficientes visuais a ler

A Biblioteca Central do Estado da Bahia (BCEB), situada no bairro dos Barris, no centro de Salvador, realizou na manhã desta quinta-feira, 25, a entrega de nove óculos com inteligência artificial, que permitem que deficientes visuais possam ler de textos e materiais impressos.

Com isso, a biblioteca se torna a primeira instituição do estado a oferecer o equipamento para os frequentadores do setor Braille, promovendo a inclusão por meio da leitura.

O OrCam MyEye 2.0 é um dispositivo de inteligência e visão artificial que permite o acesso fácil, intuitivo e instantâneo à informação disponível em tempo real e funciona offline.

Entre as funcionalidades, os óculos podem ler textos em qualquer superfície em português, inglês e espanhol. O equipamento também reconhece cédulas de dinheiro, produtos e código de barras, além de identificar rostos, cores e informar a hora e a data.

