Biblioteca itinerante chega a São Joaquim

O projeto itinerante de arte, cultura e literatura religiosa lançado pela ialorixá e imortal da Academia de Letras da Bahia (ABL) Mãe Stella de Oxóssi teve sua mais nova instalação - no Terminal Marítimo de São Joaquim - inaugurada neste domingo, 18.

Trata-se da Animoteca - ou "Encontro colorido da encantada espiritualidade baiana", como a própria líder religiosa baiana prefere chamar publicamente.

A iniciativa teve início em novembro, quando esteve em cartaz no Shopping Bela Vista, e ficará no terminal até o último dia de janeiro, das 9h às 19h.

O objetivo, segundo a Internacional Travessias Salvador, administradora do terminal e operadora do sistema ferryboat, é "atrair o público para desenvolver o hábito da leitura e buscar uma forma de as pessoas conhecerem um pouco mais sobre as diversas religiões".

A Animoteca, que funciona em um ônibus itinerante, é uma biblioteca de publicações espirituais, com um acervo de livros de várias religiões.

O espaço oferece, ainda, cadeira de massagem, vídeos de meditações e um espaço para leitura, poesia, música e teatro.

Combate à violência

Segundo Mãe Stella, a escolha do lugar foi pensada para proporcionar aos passageiros do ferryboat um passatempo durante a espera.

"Está acontecendo lá no terminal justamente porque tem muita gente. E um lugar por onde passam muitas pessoas, rende fuxico", brincou a ialorixá, em conversa por telefone com a equipe de reportagem A TARDE.

"É chato ficar naquela fila, esperando o ferry, então é uma forma de levar cultura e tentar acabar com essa violência religiosa que mata as pessoas", afirmou ainda.

Além do Shopping Bela Vista, localizado no bairro do Cabula, e do Terminal de São Joaquim, a Animoteca já viajou pelos municípios de Nazaré e Cachoeira, no Recôncavo.

Reação positiva

Em Cachoeira, lembrou Mãe Stella, o projeto visitou durante a Feira Literária Internacional de Cachoeira (Flica), que, no ano passado, a homenageou pelas contribuição que deu à literatura afro-brasileira.

Segundo a ialorixá, comandante o Ilê Axé Opó Afonjá, as viagens têm sido "realizadoras", por causa da reação positiva do público e da presença de pessoas de todas as religiões.

"São muitas crianças que têm participado. Tem escolas indo também. A reação do público está muito boa. Foi maravilhoso na Flica, em Cachoeira, e na abertura, que foi no shopping", comemorou a imortal ialorixá baiana.

